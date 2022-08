Wta San Jose 2022: programma ed orari mercoledì 3 agosto con Jabeur (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di San Jose 2022 per la giornata di mercoledì 3 agosto. In campo i primi quattro ottavi di finale, tutti sul Campo Centrale. Ad aprire le danze il big match tra la statunitense Anisimova e la ceca Karolina Pliskova. A seguire sarà il turno della russa Kasatkina e della spagnola Badosa, che partiranno favorite contro le due qualificate americane Townsend e Mandlik. Infine un’altra grande partita, quella tra la tunisina Jabeur, finalista a Wimbledon, ed la padrona di casa Keys. Di seguito il programma completo con tutti gli orari ed i campi nel dettaglio. programma COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 20:00 ITALIANE) Anisimova vs (8) Ka. PlioskovaA seguire: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di Sanper la giornata di. In campo i primi quattro ottavi di finale, tutti sul Campo Centrale. Ad aprire le danze il big match tra la statunitense Anisimova e la ceca Karolina Pliskova. A seguire sarà il turno della russa Kasatkina e della spagnola Badosa, che partiranno favorite contro le due qualificate americane Townsend e Mandlik. Infine un’altra grande partita, quella tra la tunisina, finalista a Wimbledon, ed la padrona di casa Keys. Di seguito ilcompleto con tutti glied i campi nel dettaglio.COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 20:00 ITALIANE) Anisimova vs (8) Ka. PlioskovaA seguire: ...

sportface2016 : #MubadalaSVC | Programma ed orari mercoledì 3 agosto con #Jabeur - OA_Sport : WTA San José 2022: ci sarà il secondo turno stellare Gauff-Osaka, per Camila Giorgi il torneo finisce subito - oktennis : Rientro con una vittoria, in tre set, per Naomi Osaka a San Jose. Fuori invece Camila Giorgi ???? dopo quasi tre ore… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kudermetova 6-7 6-4 5-7 WTA San José in DIRETTA: l’azzurra fa e disfa ma perde al debutto in Cal… - zazoomblog : WTA San José 2022 Camila Giorgi cede in tre set all’esordio alla russa Veronika Kudermetova - #Camila #Giorgi #all… -