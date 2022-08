Vaiolo delle scimmie, possibili le quarantene: la circolare (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Aumentano i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia e il Ministero della Salute a varato una nuova circolare con cui sono state aggiornate le informazioni sulla gestione dei casi, dei contatti stretti e sui test (LEGGI). Il Vaiolo delle scimmie, si legge, può essere trasmesso a chiunque, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, attraverso il contatto con fluidi corporei, contatto con le lesioni o oggetti condivisi. Cosa fare se si è positivi al Vaiolo delle scimmie Ii casi devono essere isolati fino alla caduta delle croste dell’eruzione cutanea, che indica la fine dell’infezione. In presenza di segni e sintomi che non richiedono ricovero, il caso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Aumentano i casi diin Italia e il Ministero della Salute a varato una nuovacon cui sono state aggiornate le informazioni sulla gestione dei casi, dei contatti stretti e sui test (LEGGI). Il, si legge, può essere trasmesso a chiunque, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, attraverso il contatto con fluidi corporei, contatto con le lesioni o oggetti condivisi. Cosa fare se si è positivi alIi casi devono essere isolati fino alla cadutacroste dell’eruzione cutanea, che indica la fine dell’infezione. In presenza di segni e sintomi che non richiedono ricovero, il caso ...

