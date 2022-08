Ultime Notizie – Banca Mediolanum, Doris: “Semestre positivo in contesto difficile” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Quello appena concluso è in termini sostanziali e qualitativi un Semestre straordinariamente positivo poiché i risultati sono stati raggiunti in un contesto geopolitico e macroeconomico di grande difficoltà ed incertezza“. Lo afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, commentando i conti del primo Semestre dell’anno. Doris sottolinea “l’ulteriore accelerazione del margine operativo, pari a 307 milioni di euro, in crescita del 25%. Ciò è stato possibile grazie alla nostra cultura identitaria del cliente che, nei periodi di difficoltà, fa ancor più la differenza. Molto significativo per il conto economico il contributo del margine da interessi, a testimonianza di un ottimo posizionamento del portafoglio impieghi, pronto a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Quello appena concluso è in termini sostanziali e qualitativi unstraordinariamentepoiché i risultati sono stati raggiunti in ungeopolitico e macroeconomico di grande difficoltà ed incertezza“. Lo afferma Massimo, amministratore delegato di, commentando i conti del primodell’anno.sottolinea “l’ulteriore accelerazione del margine operativo, pari a 307 milioni di euro, in crescita del 25%. Ciò è stato possibile grazie alla nostra cultura identitaria del cliente che, nei periodi di difficoltà, fa ancor più la differenza. Molto significativo per il conto economico il contributo del margine da interessi, a testimonianza di un ottimo posizionamento del portafoglio impieghi, pronto a ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - TuttoSuMilano : Vincitori Weekly Competition #Milano Cinemadamare - - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan, il senegalese Sarr in pole per il centrocampo. Frattesi pista non percorribile: Claudio Raim… - junews24com : Pjanic Juve, l'agente incontra il Barcellona! Lo scenario per il futuro - -