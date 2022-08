Suicidio assistito | Cappato dai carabinieri per autodenunciarsi | ' Pronto ad aiutare altri malati'

Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - Tg3web : Le ultime parole di Elena, la donna affetta da un cancro terminale che Marco Cappato ha accompagnato a Basilea per… - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio assist… - LIRRIVERENTE3 : Marco Cappato si autodenuncia a Milano dopo il suicidio assistito di Elena Il tesoriere dell’associazione Cosc… -

... Marco Cappato, poco prima di auto denunciarsi ai carabinieri di Milano per l'aiuto fornito ad una donna malata terminale di 69 anni, morta ieri in una clinica svizzera col. '...... "Io sono per la vita, lui aiuta a uccidere" di Redazione MOW C arlo Taormina ad alzo zero contro Marco Cappato sul caso della signora veneta che ha scelto ilin Svizzera. L'...'Non c'e' stata alcuna risposta da parte del Parlamento, della politica, dei capi dei grandi partiti. In queste ultime due legislature non e' ...Roma, 3 ago. (LaPresse) - Sono oltre 50 gli italiani che ogni anno si recano in Svizzera per il suicidio assistito. Lo dice Emilio Coveri, presidente e ...