Stati Uniti, in Kansas bocciato il referendum che voleva abolire l'aborto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Kansas mantiene il diritto all'aborto. A stabilirlo sono stati direttamente gli elettori, chiamati a decidere con un referendum sulla proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Con i dati ancora non definitivi, i no – quindi coloro che vogliono mantenere il diritto costituzionale all'aborto – sarebbero oltre il 62%. La legge attuale, in Kansas, permette l'interruzione di gravidanza fino alla 22esima settimana e lo Stato, già nei mesi scorsi, è diventato una sorta di rifugio per migliaia di donne degli Stati confinanti, compreso Texas e Oklahoma, che in queste settimane hanno approvato leggi anti-aborto. "Questo voto mette in chiaro ciò che sappiamo: la maggioranza degli americani concorda sul ...

