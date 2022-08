(Di mercoledì 3 agosto 2022) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Sos Mediterranee, Medici Senza Frontiere (MSF) e Searichiedono "con urgenza l'avvio di un'di(SAR) gestita a livello europeo nel Mediterraneo centrale per prevenire ulteriori morti". "In cinque giorni la Geo Barents, nave SAR di MSF, e la Ocean Viking, nave SAR di Sos Med in partnership con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, hanno salvato sedici imbarcazioni in difficoltà, mentre la settimana precedente la Sea-3 avevacinque imbarcazioni per un totale di 444 persone. Senza la presenza di navi civili dinel Mediterraneo centrale, i bambini, le donne e gli uomini soccorsi durante queste operazioni di salvataggio ...

TV7Benevento : Sos Med, Msf e Sea watch a Ue: 'Subito attività ricerca e soccorso' - - italiaserait : Sos Med, Msf e Sea watch a Ue: “Subito attività ricerca e soccorso” - med_brescia1 : RT @RescueMed: ?? Nelle ultime 24 ore la #GeoBarents, grazie anche agli SOS lanciati da @alarm_phone, ha soccorso sei diverse imbarcazioni i… -

Adnkronos

Ovunque, nei bancomat, grazie a 'Desaparecidos', la sua foto di allora dopo l'iniziativa dei ...24 - SUPERGIRL III - FORT ROZZ 19:22 - ChicagoII - FARFALLE BIANCHE 20:13 - THE BIG BANG THEORY ...'Quello di 'Clean Up the' " ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di ... come associazione, ci siamo impegnati molto e che rappresentano un segnale positivo, in risposta all'... Sos Med, Msf e Sea watch a Ue: "Subito attività ricerca e soccorso" Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – Sos Mediterranee, Medici Senza Frontiere (MSF) e Sea watch richiedono “con urgenza l’avvio di un’attività di ricerca e soccorso (SAR) gestita a livello europeo nel Medite ...I en intervju med DN sa Anders Ygeman att det var dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung.