Roma, per Felix spunta il Sassuolo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Felix Alena-Gyan, attaccante della Roma, potrebbe passare al Sassuolo. Come riportato dal Corriere della Sera, i due club stanno valutando l'opzione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022)Alena-Gyan, attaccante della, potrebbe passare al. Come riportato dal Corriere della Sera, i due club stanno valutando l'opzione...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - gabrieligm : Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era sta… - lollozaniolo : RT @ilRomanistaweb: ???? Dal Giappone: durante il mondiale l'#ASRoma volerà a Yokohama per una tournée La squadra allenata da José #Mourinho… - Sara51068792 : RT @iamaravendor: chri??ti??aspetto??a??milano??e??a??roma?per??il??tour?? -