Pelosi a Taipei | veniamo in pace | sosteniamo status quo di Taiwan

(Di mercoledì 3 agosto 2022) "Oggi la nostra delegazione è venuta aper rendere chiaro in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia". ...

limesonline : ???? L'aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei. Prima speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a… - masechi : ?? Nancy Pelosi all'aeroporto di Taipei. L'ultimo speaker della Camera a sbarcare a Taiwan fu Newt Gingrich nel 1997. - giuliapompili : Lo streaming dell'atterraggio di Pelosi a Taipei, del ministero degli Esteri di Taipei - GiuliaDeLuca82 : RT @radio3mondo: Il #podcast della nostra #rassegnastampa internazionale di oggi #3agosto condotta da @GiuliaDeLuca82 su @Radio3tweet #Tai… - 1211andreas : RT @dottorbarbieri: ???????????? Il ministero degli Affari esteri cinese ha convocato d'urgenza, in piena notte, l'ambasciatore degli Stati Uniti… -

, che è arrivata nel pomeriggio di ieri ora italiana - quando aerano circa le 22 - ha iniziato la giornata visitando il parlamento di Taiwan, dove ha avuto modo di incontrare alcuni ...Tra le ricadute dello sbarco di Nancy, dunque, primeggia la rabbia provocata a Xi Jinping, che in tutti i modi aveva segnalato agli americani la sua assoluta contrarietà a questa ...Roma, 3 ago. (askanews) - 'Oggi la nostra delegazione è venuta a Taiwan per rendere chiaro in modo inequivocabile che non abbandoneremo il ...I manifestanti pro e contro la visita della presidente Nancy Pelosi a Taiwan si sono riuniti martedì sera fuori dal Grand Hyatt Hotel dove soggiornerà ...