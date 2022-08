“Non so che farò”. Conte è perso nel buio e rischia di restare senza poltrona (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è ospite dell'edizione del 3 agosto di Agorà, il talk show mattutino di Rai3 che vede Giorgia Rombolà alla conduzione. Il numero uno dei grillini annuncia che si faranno le ‘parlamentarie' in casa M5S, confermando che il M5s coinvolgerà direttamente i militanti nella scelta dei prossimi candidati alle elezioni politiche che sono in programma il 25 settembre: “Dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio significativo che rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata per dare agli iscritti la possibilità potersi esprimere anche sulla scelta dei candidati”. Ma Conte si candiderà? Il mistero resta: “Non ho ancora deciso, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste. Abbiamo - dice ancora Conte - delle sorprese ma non le anticipo, le renderemo note ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, è ospite dell'edizione del 3 agosto di Agorà, il talk show mattutino di Rai3 che vede Giorgia Rombolà alla conduzione. Il numero uno dei grillini annuncia che si faranno le ‘parlamentarie' in casa M5S, confermando che il M5s coinvolgerà direttamente i militanti nella scelta dei prossimi candidati alle elezioni politiche che sono in programma il 25 settembre: “Dobbiamo assolutamente farle, è un passaggio significativo che rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata per dare agli iscritti la possibilità potersi esprimere anche sulla scelta dei candidati”. Masi candiderà? Il mistero resta: “Non ho ancora deciso, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste. Abbiamo - dice ancora- delle sorprese ma non le anticipo, le renderemo note ...

matteorenzi : Era da tanto tempo che non ricevevo messaggi di entusiasmo e voglia di esserci come quelli di stasera dopo… - matteorenzi : Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato CONTRO Draghi. Prima… - GiuseppeConteIT : Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all'alba per ottenere i 2… - Grazia_eso3 : RT @EmanuelaSono: 'Chi si loda s'imbroda'. Questo detto sottolinea l'importanza della modestia: la saggezza popolare ricorda quanto la pers… - machia1978 : @frantini1991 Non si riesce a capire che cosa sta succedendo... C'è bisogno di almeno 6-7 giocatori e da venti gior… -