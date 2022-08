MotoGP | GP Gran Bretagna 2022 | numeri | statistiche | curiosità A Silverstone il bis è tabù per tutti i piloti in attività

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Vacanze estive concluse per la, che nel weekend tornerà in azione dopo oltre un mese di pausa. Le danze si riapriranno a, dove andrà in scena ilPremio di, la cui storia è molto particolare. Non va infatti dimenticato come questa prova sia nata in sostituzione della gara britannica per antonomasia, ovvero il Tourist Trophy dell’Isola di Man. Quella che era la competizione più prestigiosa nel panorama motociclistico venne inserita nel calendario del Mondiale sin dal 1949. Cionondimeno, subito dopo aver vinto l’edizione del 1972, Giacomo Agostini annunciò che non vi avrebbe mai più preso parte, in quanto riteneva che il tracciato di 62 km ricavato per le strade dell’isola fosse decisamente troppo pericoloso. Infatti quell’anno, durante la gara riservata alla 125cc, ...