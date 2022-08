Meteo Roma del 03-08-2022 ore 06:10 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi con isolate piogge su Friuli al pomeriggio instabilità momento sui rilievi di nord-est ancora c’è livellati altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio attesi isolati rovesci in Appennino nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi Ampi spazi di sereno altrove alto del Sole prevalente al mattino sul regioni peninsulari e isole al pomeriggio isolate piogge sui settori interni della Sicilia in serata ancora tempo del tutto abile con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime in generale rialzo massime in calo al centro-nord stazionario momento al sud ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi con isolate piogge su Friuli al pomeriggio instabilità momento sui rilievi di nord-est ancora c’è livellati altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità prevalente al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio attesi isolati rovesci in Appennino nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi Ampi spazi di sereno altrove alto del Sole prevalente al mattino sul regioni peninsulari e isole al pomeriggio isolate piogge sui settori interni della Sicilia in serata ancora tempo del tutto abile con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime in generale rialzo massime in calo al centro-nord stazionario momento al sud ...

MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Previsioni meteo #Roma e Lazio oggi 3 agosto 2022: torna l'anticiclone Africano, massime in aumento - TuttoSuRoma : Previsioni meteo #Roma e Lazio oggi 3 agosto 2022: torna l'anticiclone Africano, massime in aumento - cronacadiroma : Meteo Roma, venti e temperature in calo. Le previsioni per mercoledì 3 agosto #MeteoRoma #temperature - TuttoSuRoma : Meteo #Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 3 e Giovedì 4 sole e caldo - lor75bg : RT @Tatona031976: Che telepatia ??assurdo, 7 minuti di differenza nella pubblicazione...?? Il caffellatte quotidiano e la brace che brucia so… -