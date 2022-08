Martina Hamdy | una dea in spiaggia | vista paradisiaca là sotto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Su Instagram mette in mostra tutta la sua infinita bellezza;ha la capacità di mandare fuori di testa i suoi fan. Nella carriera dici sono stati due reality, tanto diversi quanto importanti nel palinsesto Mediaset, che sono stati fondamentali per farla conoscere al grande pubblico. Andiamo a vedere di quali programmi si tratta e come sono andate queste esperienze. InstagramIniziamo con il Grande Fratello;ha deciso di far parte di uno dei reality più importanti e seguiti d’Italia con due obiettivi ben precisi. Il primo quello di riuscire a convivere,lo stesso tetto, con degli sconosciuti mentre il secondo era fare il primo passo per diventare conduttrice televisiva. All’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto la ...