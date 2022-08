LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il terzetto al comando affronta il primo GPM di giornata (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 1659 metri di disLIVEllo previsti quest’oggi. giornata ancora una volta calda, con 32 gradi che rendono ancora più bollente l’atmosfera in gruppo. 14:24 I battistrada stanno percorrendo i primi metri dell’Alto de la Lora (3,5 km al 5,5% di pendenza media). Ricordiamo che al comando ci sono, proprio come ieri, gli spagnoli Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), e Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa). Per loro un margine di 5’30” sul gruppo. 14:20 Quella odierna è una tappa mossa, senza asperità insormontabili. Occasione dunque più unica che rara per il contingente di velocisti presente alla Vuelta a Burgos 2022. Tra i favoriti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:28 1659 metri di disllo previsti quest’ancora una volta calda, con 32 gradi che rendono ancora più bollente l’atmosfera in gruppo. 14:24 I battistrada stanno percorrendo i primi metri dell’Alto de la Lora (3,5 km al 5,5% di pendenza media). Ricordiamo che alci sono, proprio come ieri, gli spagnoli Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), Jesus Ezquerra (-BH), e Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa). Per loro un margine di 5’30” sul gruppo. 14:20 Quella odierna è unamossa, senza asperità insormontabili. Occasione dunque più unica che rara per il contingente di velocisti presente alla. Tra i favoriti ...

