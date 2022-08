L’assegno unico: misura democratica o scelta di uno stato “pilato” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega 46 del 2021 conferita dallo stesso introducendo l’AUU (Assegno unico e Universale) nel nostro ordinamento. Cos’è L’assegno unico e Universale Lo strumento appena citato si pone in sostituzione di una molteplicità di sussidi sui quali era imperniato il sistema previgente. Nello specifico due principali costituiti dalle detrazioni fiscali per figli a carico e, solo nel caso dei lavoratori dipendenti, dagli ANF, Assegni per il Nucleo Familiare. A queste due forme di sostegno prevalenti si aggiungevano poi una serie di trattamenti minori destinati a platee più ristrette (ad esempio, L’assegno dei Comuni per le famiglie con 3 e più figli minori e ISEE molto bassi, inferiori a 9.000,00 euro) o di natura ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega 46 del 2021 conferita dallo stesso introducendo l’AUU (Assegnoe Universale) nel nostro ordinamento. Cos’èe Universale Lo strumento appena citato si pone in sostituzione di una molteplicità di sussidi sui quali era imperniato il sistema previgente. Nello specifico due principali costituiti dalle detrazioni fiscali per figli a carico e, solo nel caso dei lavoratori dipendenti, dagli ANF, Assegni per il Nucleo Familiare. A queste due forme di sostegno prevalenti si aggiungevano poi una serie di trattamenti minori destinati a platee più ristrette (ad esempio,dei Comuni per le famiglie con 3 e più figli minori e ISEE molto bassi, inferiori a 9.000,00 euro) o di natura ...

