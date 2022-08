La vera partita se la stanno giocando Usa e Cina. (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre noi qui nella nostra italietta stiamo giocando la ‘partitella’ delle politiche del 25 settembre, Putin continua la sua guerra per annettersi quanta più Ucraina gli è possibile, ma in realtà è tra Usa e Cina che si gioca la vera partita per la spartizione del mondo. La Cina colonizzando con i suoi prodotti e Leggi su freeskipper (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre noi qui nella nostra italietta stiamola ‘partitella’ delle politiche del 25 settembre, Putin continua la sua guerra per annettersi quanta più Ucraina gli è possibile, ma in realtà è tra Usa eche si gioca laper la spartizione del mondo. Lacolonizzando con i suoi prodotti e

freeskipperIT : La vera partita se la stanno giocando Usa e Cina. - Vera_Berr : Mi son fermata in pasticceria vicino lo stadio per far colazione e loro sono squisiti. La signora felice mi saluta… - salvotoscano1 : RT @statodidiritto2: Il Pd paga un prezzo salato ad Az/+Eu. Perché alta era la posta in gioco per il Pd: disinnescare il rischio della nasc… - GianGiov73 : RT @statodidiritto2: Il Pd paga un prezzo salato ad Az/+Eu. Perché alta era la posta in gioco per il Pd: disinnescare il rischio della nasc… - statodidiritto2 : Il Pd paga un prezzo salato ad Az/+Eu. Perché alta era la posta in gioco per il Pd: disinnescare il rischio della n… -