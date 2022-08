La scelta di Pogba (Di mercoledì 3 agosto 2022) La certezza è che Paul Pogba si è comportato come un lavoratore qualsiasi, dipendente o libero professionista: davanti a una malattia o a un problema fisico ha deciso in autonomia tempi e modi della cura, valutando sulla base delle proprie convinzioni ed esigenze. L'anomalia è che Paul Pogba, così come tutti i calciatori e in generale gli sportivi di altissimo livello, è un prestatore d'opera con mille particolarità, cominciando con il suo essere 'non sostituibile' per finire allo stipendio extra large che il club di appartenenza - la Juventus in questo caso - gli passa ogni fine del mese. Al bivio tra la certezza della guarigione passando per la sala operatoria, dove sistemare il menisco laterale del ginocchio destro attraverso meniscectomia (2 mesi out) o sutura (6 mesi), oppure una terapia conservativa sperando che il dolore e il problema non si ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) La certezza è che Paulsi è comportato come un lavoratore qualsiasi, dipendente o libero professionista: davanti a una malattia o a un problema fisico ha deciso in autonomia tempi e modi della cura, valutando sulla base delle proprie convinzioni ed esigenze. L'anomalia è che Paul, così come tutti i calciatori e in generale gli sportivi di altissimo livello, è un prestatore d'opera con mille particolarità, cominciando con il suo essere 'non sostituibile' per finire allo stipendio extra large che il club di appartenenza - la Juventus in questo caso - gli passa ogni fine del mese. Al bivio tra la certezza della guarigione passando per la sala operatoria, dove sistemare il menisco laterale del ginocchio destro attraverso meniscectomia (2 mesi out) o sutura (6 mesi), oppure una terapia conservativa sperando che il dolore e il problema non si ...

