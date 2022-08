La protagonista di You 4, Charlotte Ritchie, è Kate, la nuova preda nella rete di Joe Goldberg (Di mercoledì 3 agosto 2022) You 4 ha una nuova protagonista, ma non è chi ci si potrebbe aspettare sulla base del finale della terza stagione. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso nel Regno Unito, nei dintorni di Londra, e il protagonista Penn Badgley, che interpreta il serial killer Joe Goldberg, è stato avvistato mentre bacia l’attrice Charlotte Ritchie. Sarà lei dunque ad impersonare in You 4 la nuova preda di Goldberg: Ritchie interpreterà il personaggio di Kate, che evidentemente subisce il fascino dell’ammaliatore Joe. L’attrice inglese è nota al pubblico britannico per i ruoli di Alison in Ghosts, Oregon nella commedia di Channel 4 Fresh Meat, Hannah in Siblings, Alison in Dead ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) You 4 ha una, ma non è chi ci si potrebbe aspettare sulla base del finale della terza stagione. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso nel Regno Unito, nei dintorni di Londra, e ilPenn Badgley, che interpreta il serial killer Joe, è stato avvistato mentre bacia l’attrice. Sarà lei dunque ad impersonare in You 4 ladiinterprà il personaggio di, che evidentemente subisce il fascino dell’ammaliatore Joe. L’attrice inglese è nota al pubblico britannico per i ruoli di Alison in Ghosts, Oregoncommedia di Channel 4 Fresh Meat, Hannah in Siblings, Alison in Dead ...

ashtroman_ : @realDonadelLuca Sono sconvolto. Stavo per citare il protagonista di 'You' ma qui siamo su altro livello. ?? Qualcu… - CABRERA78s : appena iniziato crash landing on you e sono già pronta a dirvi che yoon se-ri diventerà la mia protagonista femmini… - sipjezzy : @rumba_magica @Bradipo639 I gatti ciechi sono creature straordinarie. Come tutti i gatti. Famoso è 'Homer', il gatt… - stillwgoogie : ho appena realizzato che la protagonista di extraordinary attorney woo è anche la protagonista di do you like brahams - SabMusicIsLife : RT @nagiiwicha: who are you????? remake ???? del kdrama school 2015, il tema principale del drama è il bullismo che vive la protagonista non d… -