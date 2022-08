Kena TIM VISION Summer, l’offerta pazzesca con DAZN senza spendere 1 euro in più (Di mercoledì 3 agosto 2022) Kena si unisce a TIM VISION partorendo un’offerta decisamente ghiotta per tutti coloro che intendono vedere DAZN e di conseguenza gustarsi le partite di calcio del campionato di Serie A 2022-2023. Kena e DAZN, 3/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio la promo si chiama Kena TIMVISION Summer, ed era stata prevista fino al 5 luglio, poi prorogata per il mese di agosto, fino al giorno 10. Il pacchetto prevede al suo interno tutti gli eventi sportivi di eurosport Player, che saranno gratis per 12 mesi dopo di che si disattiveranno in maniera automatica, nonché tutto il catalogo della piattaforma Discovery+ senza alcuni costi aggiuntivi. Inoltre, il dettaglio più succoso, vi sarà la possibilità di vedere ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)si unisce a TIMpartorendo un’offerta decisamente ghiotta per tutti coloro che intendono vederee di conseguenza gustarsi le partite di calcio del campionato di Serie A 2022-2023., 3/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio la promo si chiamaTIM, ed era stata prevista fino al 5 luglio, poi prorogata per il mese di agosto, fino al giorno 10. Il pacchetto prevede al suo interno tutti gli eventi sportivi disport Player, che saranno gratis per 12 mesi dopo di che si disattiveranno in maniera automatica, nonché tutto il catalogo della piattaforma Discovery+alcuni costi aggiuntivi. Inoltre, il dettaglio più succoso, vi sarà la possibilità di vedere ...

Simfrac : @Sk91acm Se non hai aderito lo scorso anno in promo c'è quella Tim (con agevolazioni se sei cliente fibra),questa p… - Sk91acm : @Simfrac Ma devo portare il mio numero a kena o posso fare una nuova utenza? io che sono già cliente tim, posso sot… - leijlo : @emilianofaziosi Sei hai fatto con la Tim o Kena è normale , poi da novembre torna Dazn Standard sempre a 19,90 - carrrlito : @teo_acm Cosa cambia da Tim a Kena - FrankRN10 : @RnSolitario Tim Vision con l’offerta kena mobile. 19.90 per un anno e vedi sia Dzan che Infinity. In più hai la po… -