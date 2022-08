Juventus | dall’Inghilterra | proposto un clamoroso scambio ai bianconeri

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un club di Premier League avrebbealla, secondo alcune voci, untra due centrocampisti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non si ferma il lavoro dellasul fronte mercato. Per quanto riguarda la linea mediana, sarebbero in progetto movimenti in entrata ed in uscita. Nel primo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.