Il Milan punta Mertens: ecco la strategia per il super colpo a zero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan di Paolo Maldini avrebbe rimesso nel mirino il profilo di Dries Mertens, attaccante svincolatosi dal Napoli nelle scorse settimane: le ultimissime notizie di calciomercato Il Milan di Paolo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ildi Paolo Maldini avrebbe rimesso nel mirino il profilo di Dries, attaccante svincolatosi dal Napoli nelle scorse settimane: le ultimissime notizie di calciomercato Ildi Paolo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Gazzetta_it : Milan-De Ketelaere, è l’ora del sì. Maldini punta a chiudere oggi #calciomercato - Den96109848 : RT @theMilanZone_: ?? Apertura del #Psg ad un prestito con diritto per #Diallo. Superato #Tanganga. Il #Milan ci punta, poiché può essere ad… - KunGrax : RT @theMilanZone_: ?? Apertura del #Psg ad un prestito con diritto per #Diallo. Superato #Tanganga. Il #Milan ci punta, poiché può essere ad… - sognomilan : Apertura del #Psg ad un prestito con diritto per #Diallo. Superato #Tanganga. Il #Milan ci punta, poiché può essere… - __10bando : @Ric_BamBam @emme_emme9 Si, il Verona, essendo veronese, lo guardo tutti i weekend. Giocatore che fa qualsiasi cosa… -