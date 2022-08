Il grano ucraino in viaggio verso il Libano. Zelensky: 'Un primo passo'. Confermato vertice Putin - Erdogan, ma intesa è lontana (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Un'intesa, quella sui cereali, che in molti hanno sperato e sperano possa essere il preludio ad una ripresa dei negoziati di pace tra Kiev e Mosca, bloccati da mesi Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Un', quella sui cereali, che in molti hanno sperato e sperano possa essere il preludio ad una ripresa dei negoziati di pace tra Kiev e Mosca, bloccati da mesi

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente Zelensky è in visita in un porto ucraino sul Mar Nero per presenziare alle operazioni di ca… - HuffPostItalia : La Russia continua a razziare il grano ucraino, la Turchia chiude un occhio - Avvenire_Nei : Appello. Yemen alla fame per lo stop al grano ucraino e gli aumenti dei prezzi del cibo - supersapiens_it : PER UTENTI REGISTRATI AL FORUM - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Zelensky: Prima nave di grano ucraino arrivata nel Bosforo - Il Sole 24 ORE -