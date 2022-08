Dopo meno di un anno, Tinder cambia il suo amministratore delegato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dura la vita da amministratore delegato. Abbiamo assistito nel corso dell’ultimo anno a un cambiamento epocale nell’utilizzo e nelle funzionalità di Tinder. La piattaforma per incontri è stata sempre più caratterizzata da una sorta di normalizzazione, che consentiva agli utenti – in modo particolare quelli della Generazione Z – di utilizzare gli spazi di Tinder come quelli di ogni altro social network: si era sempre più “creator” di contenuti, si ottenevano sempre maggiori garanzie sulla sicurezza degli incontri, insomma ci si conosceva prima bene virtualmente e poi si passava al vero e proprio match. Un utilizzo molto diverso da quello che Tinder era stata fino a prima della pandemia. Eppure, questo processo di cambiamento sta trovando degli ostacoli, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dura la vita da. Abbiamo assistito nel corso dell’ultimoa unmento epocale nell’utilizzo e nelle funzionalità di. La piattaforma per incontri è stata sempre più caratterizzata da una sorta di normalizzazione, che consentiva agli utenti – in modo particolare quelli della Generazione Z – di utilizzare gli spazi dicome quelli di ogni altro social network: si era sempre più “creator” di contenuti, si ottenevano sempre maggiori garanzie sulla sicurezza degli incontri, insomma ci si conosceva prima bene virtualmente e poi si passava al vero e proprio match. Un utilizzo molto diverso da quello cheera stata fino a prima della pandemia. Eppure, questo processo dimento sta trovando degli ostacoli, ...

