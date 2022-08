Dl aiuti: Landini, non ci siamo, risorse insufficienti (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Sul piano quantitativo e del tutto insufficiente. Un miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Sul piano quantitativo e del tutto insufficiente. Un miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamentead ...

MediasetTgcom24 : Dl Aiuti bis, Landini: 'Non ci siamo, risorse insufficienti' #cgil #mauriziolandini #pierpaolobombardieri #landini… - fisco24_info : Dl aiuti: Landini, non ci siamo, risorse insufficienti: Affrontino la situazione in modo diverso - luigi_iacono_ : Dl aiuti: #Landini'Bisogna aumentare i salari e ridurre la tassazione sui lavoratori dipendenti e i pensionati... O… - Tiziana99531862 : Le affermazioni di Landini, dopo l'incontro con il Drago, per le manifestazioni dell'8 e 9 ottobre, - IN MODO CHE N… - Newsinunclick : Dl Aiuti, Landini: “Su strada giusta, arriva prossima settimana” -