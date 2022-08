Di Maio candidato con Letta? il Pd di Bibbiano: “Ha fatto soffrire la nostra comunità, aspettiamo ancora le sue scuse” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Io col partito di Bibbiano non voglio avere nulla a che fare”. Sono passati tre anni dal video con cui Luigi Di Maio attaccava duramente il Partito Democratico sottolineando che mai, e la storia lo ha poi smentito, avrebbe voluto collaborare con i Dem a livello politico. In mezzo c’è stato il governo giallorosso, l’appoggio all’esecutivo Draghi e, adesso, la possibile candidatura del ministro degli Esteri proprio nelle liste del Pd. Ma la sezione Dem del Comune romagnolo non dimentica e con il suo segretario, Stefano Marazzi, mette sotto gli occhi del partito tutte le incongruenze di questa nuova possibile alleanza: “Inutile negarlo, non nascondo che la nostra comunità locale abbia sofferto tanto e che da Di Maio si aspetterebbe ancora delle scuse“, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Io col partito dinon voglio avere nulla a che fare”. Sono passati tre anni dal video con cui Luigi Diattaccava duramente il Partito Democratico sottolineando che mai, e la storia lo ha poi smentito, avrebbe voluto collaborare con i Dem a livello politico. In mezzo c’è stato il governo giallorosso, l’appoggio all’esecutivo Draghi e, adesso, la possibile candidatura del ministro degli Esteri proprio nelle liste del Pd. Ma la sezione Dem del Comune romagnolo non dimentica e con il suo segretario, Stefano Marazzi, mette sotto gli occhi del partito tutte le incongruenze di questa nuova possibile alleanza: “Inutile negarlo, non nascondo che lalocale abbia sofferto tanto e che da Disi aspetterebbedelle“, ha detto ...

