(Di mercoledì 3 agosto 2022) foto di Simone CecchettiCALITRI – Il rapporto tra coltura e cultura della terra sarà il tema diCoultura, ladelideato e diretto da Vinicio Capossela, che si svolgerà dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia. Anche questavedrà il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la maniazione. Come accade dal 2013, losi svolgerà in Alta Irpinia, questa volta nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri, e coinvolgerà musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti – tra i quali la serata finale sabato 27 agosto in compagnia della super band RollingReview e altri ospiti -, ...

Lopinionista : Decima edizione dello Sponz Fest: il programma completo - FarodiRoma : Successo della Camminata per Sant’Emidio, 130 persone alla decima edizione - multiradio_mc : Elisabetta Torregiani Ass Turismo e cultura Castelraimondo - Il 10 Agosto torna la splendida serata Polvere Di Stel… - multiradio_mc : Elisabetta Torregiani Ass Turismo e cultura Castelraimondo – Il 10 Agosto torna la splendida serata Polvere Di Stel… - PicenoTime : Ascoli Piceno, la ''Camminata per Sant'Emidio'' è giunta alla decima edizione -

TGCOM

ASCOLI " E' giunta allala "Camminata per Sant'Emidio" iniziativa promossa da U. S. Acli Marche Aps nell'ambito del progetto "Gli itinerari della fede" e dell'iniziativa "Salute in cammino per la cultura". ...Qui di seguito vi proponiamo, a tal proposito, il programma completo : Ariano International Film Festival " Il programma e gli ospiti dellaLadell' Ariano ... Torna Sponz Fest, decima edizione per il festival di Vinicio Capossela: "Coltivare la terra e la cultura" CALITRI - Il rapporto tra coltura e cultura della terra sarà il tema di Sponz Coultura, la decima edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, ...Al via domani la quarta edizione di Pescasseroli Legge, l'iniziativa di dialogo tra autori e lettori, con la direzione artistica di Dacia Maraini. (ANSA) ...