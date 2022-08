DAZN non è più in esclusiva su TimVision. In arrivo l’accordo con Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) DAZN anche su Sky? A pochi giorni dall’inizio della Serie A di calcio (si parte il 13 agosto), la partita dei diritti tv è ancora tutta da decidere, anche se le sorti sembrano chiare. La certezza, per ovvie ragioni, è una: per guardare il campionato occorre avere DAZN. La notizia è che la app non è più visibile in esclusiva su TimVision, aprendo così nuovi scenari ai tifosi/telespettatori. Secondo Il Sole 24 Ore, DAZN e Tim hanno infatti raggiunto l’intesa che porterebbe alla visione della Serie A anche su altri set top box e non solo sul TimVision Box. Così facendo, Tim alleggerirà il corrispettivo annuo dovuto a DAZN (attualmente di 340 milioni di euro), mentre quest’ultima avrà la possibilità di essere fruita anche altrove, allargando così i propri orizzonti, in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 agosto 2022)anche su Sky? A pochi giorni dall’inizio della Serie A di calcio (si parte il 13 agosto), la partita dei diritti tv è ancora tutta da decidere, anche se le sorti sembrano chiare. La certezza, per ovvie ragioni, è una: per guardare il campionato occorre avere. La notizia è che la app non è più visibile insu, aprendo così nuovi scenari ai tifosi/telespettatori. Secondo Il Sole 24 Ore,e Tim hanno infatti raggiunto l’intesa che porterebbe alla visione della Serie A anche su altri set top box e non solo sulBox. Così facendo, Tim alleggerirà il corrispettivo annuo dovuto a(attualmente di 340 milioni di euro), mentre quest’ultima avrà la possibilità di essere fruita anche altrove, allargando così i propri orizzonti, in ...

