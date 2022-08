CM.com – Niente Inter, niente Juve: Udogie ha detto sì Tottenham, ma resta un anno in Serie A | Primapagina (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 23:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ci ha pensato la Juventus, ci ha provato l’Inter, ci ha ragionato su la Lazio, oltre a Brighton e addirittura Manchester City. Ma il futuro di Destiny Udogie non sarà in nessuna di queste squadre. Ultimi dettagli da sistemare con l’Udinese, che del suo esterno classe 2002 non aveva alcuna intenzione di privarsi, ma alla fine, dopo un lungo corteggiamento, ha deciso di dire sì alla proposta del Tottenham, la più italiana delle squadre di Premier League sul mercato. E dopo Perisic, Kulusevski, Bentancur e Romero, ora Fabio Paratici è pronto a regalare ad Antonio Conte un gioiellino come l’ex Verona. ADDIO RIMANDATO – Una freccia per gli Spurs, che spesso nell’ultimo anno, dall’arrivo di Paratici in dirigenza, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 23:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ci ha pensato lantus, ci ha provato l’, ci ha ragionato su la Lazio, oltre a Brighton e addirittura Manchester City. Ma il futuro di Destinynon sarà in nessuna di queste squadre. Ultimi dettagli da sistemare con l’Udinese, che del suo esterno classe 2002 non aveva alcuna intenzione di privarsi, ma alla fine, dopo un lungo corteggiamento, ha deciso di dire sì alla proposta del, la più italiana delle squadre di Premier League sul mercato. E dopo Perisic, Kulusevski, Bentancur e Romero, ora Fabio Paratici è pronto a regalare ad Antonio Conte un gioiellino come l’ex Verona. ADDIO RIMANDATO – Una freccia per gli Spurs, che spesso nell’ultimo, dall’arrivo di Paratici in dirigenza, ...

