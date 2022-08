Calcio: Uefa, Supercoppa 2022 con tecnologia fuorigioco semi-automatica, arbitra inglese Oliver (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Comitato arbitrale Uefa ha designato l'inglese Michael Oliver per arbitrare la partita di Supercoppa Uefa 2022 tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che si svolgerà mercoledì 10 agosto allo Stadio Olimpico di Helsinki. Il 37enne ufficiale è arbitro internazionale dal 2012 e officia regolarmente nelle competizioni Uefa per club e nelle partite internazionali. È stato anche selezionato come arbitro per Uefa Euro 2020, dove ha diretto tre partite, tra cui i quarti di finale tra Svizzera e Spagna. Michael Oliver sarà assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Rumšas Donatas (Lituania) fungerà da quarto funzionario. Il ruolo var è stato assegnato a Tomasz ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Comitatoleha designato l'Michaelperre la partita ditra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che si svolgerà mercoledì 10 agosto allo Stadio Olimpico di Helsinki. Il 37enne ufficiale è arbitro internazionale dal 2012 e officia regolarmente nelle competizioniper club e nelle partite internazionali. È stato anche selezionato come arbitro perEuro 2020, dove ha diretto tre partite, tra cui i quarti di finale tra Svizzera e Spagna. Michaelsarà assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Rumšas Donatas (Lituania) fungerà da quarto funzionario. Il ruolo var è stato assegnato a Tomasz ...

