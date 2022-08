Calcio | Milan in lutto | scomparso l' ex portiere Villiam Vecchi

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Reggio Emilia, 3 ago. - (Adnkronos) -inper la scomparsa dell'exche si è spento questa mattina all'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all'età di 73 anni. Cresciuto nelall'ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia del Como e della Spal. Nel 2001 torna alin qualità di allenatore dei portieri, ruolo che ricopre fino al 2010.

Commenta per primo Ile tutto ilitaliano sono in lutto. All'età di 73 anni è morto Villiam Vecchi , ex portiere e preparatore dei rossoneri.