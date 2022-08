Calcio: il Napoli batte in amichevole il Girona 3 - 1 (Di mercoledì 3 agosto 2022) In una partita amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro il Napoli ha battuto per 3 - 1 gli spagnoli del Girona, squadra neo promossa in Liga. Le marcature per gli azzurri sono state ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) In una partitadisputata allo stadio Patini di Castel di Sangro ilha battuto per 3 - 1 gli spagnoli del, squadra neo promossa in Liga. Le marcature per gli azzurri sono state ...

Il Napoli batte il Girona 3 - 1 in amichevole: Kvara ancora in gol. Out Politano Vittoria convincente per gli azzurri a Castel di Sangro a 10 giorni dall'inizio del campionato. Un autogol di David Lopez nel primo tempo apre la sfida, con il Napoli raggiunto da Castellanos nella ripresa. Spalletti rivoluziona così la squadra con i cambi e trova i gol della vittoria con Petagna e un rigore di Kvaratshkelia. Osimhen spreca molto sotto porta,...