Bancomat, attenzione alla cifra da prelevare. Multe salatissime in arrivo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bancomat, attenzione alla cifra da prelevare agli sportelli ATM. Sono previste Multe a dir poco saltate. Ecco cosa c’è da sapere. Sono molti i cambiamenti e le novità legislative che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 3 agosto 2022)daagli sportelli ATM. Sono previstea dir poco saltate. Ecco cosa c’è da sapere. Sono molti i cambiamenti e le novità legislative che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Luigi71210692 : @di_reddito Perché vuole stare al centro dell'attenzione non accetta la perdita del referendum e se la prende con i… - FEDERVIG466441 : @Cla___________ Non meritano la tua attenzione! Forse hanno qualcosa di cui vergognarsi o che non vogliono far sape… -