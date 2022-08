AGCOM vs Google e Top Ads, altra multa record: 1,45 milioni di euro, ecco perchè (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una nuova multa nei confronti di Google, la multinazionale big tech proprietaria dell’omonimo motore di ricerca così come di numerose altre realtà. L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha annunciato di aver sottoposto a Big G Ireland, così come a Top Ads, una pena pecuniaria del valore di 1.45 milioni di euro. Google, multa AGCOM, 3/8/2022 – Computermagazine.itIl motivo, secondo il Garante, sarebbe la “la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo”. La multa è stata così suddivisa: 750mila euro per il gigante di Mountain View e altri 700mila per Top Ads. AGCOM, attraverso il suo consueto comunicato pubblicato sul sito web ufficiale, ha fatto sapere di aver “adottato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una nuovanei confronti di, la multinazionale big tech proprietaria dell’omonimo motore di ricerca così come di numerose altre realtà. L’, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha annunciato di aver sottoposto a Big G Ireland, così come a Top Ads, una pena pecuniaria del valore di 1.45di, 3/8/2022 – Computermagazine.itIl motivo, secondo il Garante, sarebbe la “la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo”. Laè stata così suddivisa: 750milaper il gigante di Mountain View e altri 700mila per Top Ads., attraverso il suo consueto comunicato pubblicato sul sito web ufficiale, ha fatto sapere di aver “adottato ...

