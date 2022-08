Vaiolo scimmie: India conferma primo morto (Di martedì 2 agosto 2022) Madrid, 1 ago. (Adnkronos Salute/EuropaPress/Dpa) - Le autorità Indiane hanno confermato oggi il primo morto nel Paese a causa del Vaiolo delle scimmie, precisando che si tratta di un uomo deceduto sabato scorso dopo essere tornato da un... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) Madrid, 1 ago. (Adnkronos Salute/EuropaPress/Dpa) - Le autoritàne hannoto oggi ilnel Paese a causa deldelle, precisando che si tratta di un uomo deceduto sabato scorso dopo essere tornato da un...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - LaVeritaWeb : L’Oms ha dichiarato l’allerta massima per il morbo delle scimmie per circa 17.000 casi e 5 decessi. Cifre trascurab… - infoitsalute : Vaiolo scimmie: India conferma primo morto - IDCOBot : RT @tg2rai: Alla conferenza mondiale sull'#Aids in #Canada si è parlato anche del vaiolo delle scimmie -