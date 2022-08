TRUFFA DELLO STORNO : truffatori che si spacciano per operatori della tua banca (Di martedì 2 agosto 2022) In questi giorni sta prendendo piede una nuova TRUFFA, definita la TRUFFA DELLO STORNO, pensata per raggirare le persone che comprendono poco di informatica, in particolare quelle più avanti con l’età. Gli Istituti di credito si sono subito attivati con comunicati come quello che segue : “Non ti contatteremo mai per chiederti di effettuare delle operazioni di pagamento per storni, aggiornamenti, prove, simulazioni. Non ti chiederemo mai di: aprire un conto presso banche terze, inviarci i tuoi documenti e dati personali per aprirlo a tuo nome, effettuare un bonifico per mettere al sicuro i tuoi soldi”, Ma come funziona la TRUFFA DELLO STORNO ? La vittima riceve una telefonata da un falso operatore bancario che si presenta in modo molto veloce come ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 2 agosto 2022) In questi giorni sta prendendo piede una nuova, definita la, pensata per raggirare le persone che comprendono poco di informatica, in particolare quelle più avanti con l’età. Gli Istituti di credito si sono subito attivati con comunicati come quello che segue : “Non ti contatteremo mai per chiederti di effettuare delle operazioni di pagamento per storni, aggiornamenti, prove, simulazioni. Non ti chiederemo mai di: aprire un conto presso banche terze, inviarci i tuoi documenti e dati personali per aprirlo a tuo nome, effettuare un bonifico per mettere al sicuro i tuoi soldi”, Ma come funziona la? La vittima riceve una telefonata da un falso operatorerio che si presenta in modo molto veloce come ...

