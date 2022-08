Sparatoria in centro a Pescara, il 48enne ferito è in condizioni gravissime (Di martedì 2 agosto 2022) È ancora in gravissime condizioni Luca Cavallito, l’uomo di 48 anni rimasto ferito ieri sera in una Sparatoria avvenuta a Pescara poco prima delle 20, nel dehor del Bar del Parco, all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco, zona residenziale a due passi dalla riviera e dal centro cittadino. Un agguato che ha causato anche una vittima, Walter Albi, un architetto di 66 anni. Intanto proseguono le indagini della polizia, che sta raccogliendo testimonianze ed eseguendo perquisizioni. Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) È ancora inLuca Cavallito, l’uomo di 48 anni rimastoieri sera in unaavvenuta apoco prima delle 20, nel dehor del Bar del Parco, all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco, zona residenziale a due passi dalla riviera e dalcittadino. Un agguato che ha causato anche una vittima, Walter Albi, un architetto di 66 anni. Intanto proseguono le indagini della polizia, che sta raccogliendo testimonianze ed eseguendo perquisizioni.

