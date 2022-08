(Di martedì 2 agosto 2022) . Molte altre le testimonianze sull’incidente Il racconto di unchiave confermerebbe quanto detto da altre persone presenti in stazione quando ildell’alta velocità ha investito a Riccione le dueGiulia e Alessia di 15 e 17 anni. “Ho visto una ragazza seduta nei binari e l’altra che ha cercato di tirarla via”, hato Stefano, 32 anni. Poi descrive i loro abiti. Una indossava un vestito verde, l’altra nero. “Ho sentito un botto, un’esplosione, come se fosse una bomba –ancora il giovane -. Sono stato male tutto il giorno. Vedere due corpi sparire così è veramente agghiacciante”. Oltre a questa, vi è la testimonianza di un ragazzo di 24 anni che ha accompagnato le due ragazze alla stazione. Il giovane di 24 anni hato di aver visto le due ...

travolte dal treno, le telecamere non le hanno mai inquadrate La tragicadi Giulia e Alessia Pisanu, di 15 e 16 anni, travolte da un treno nella stazione di Riccione resta un mistero . ...Sono iniziate le ricostruzioni degli ultimi istanti delle duesui binari di Riccione, travolte da un Frecciarossa partito da Pescara, in direzione Milano. Duecento chilometri orari e ...Sorelle morte investite dal treno, un testimone racconta l'accaduto. Molte altre le testimonianze sull'incidente ...