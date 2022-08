Scuola, online graduatorie supplenze 2022/2023: domande al via da oggi (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Scuola: al via le domande per le supplenze anno scolastico 2022/23. Da ieri gli uffici scolastici provinciali stanno infatti pubblicando le graduatorie e da oggi è possibile inoltrare le domande di supplenza. A ricordarlo è la Gilda degli Insegnanti, denunciando tuttavia che “molti docenti non potranno partecipare perché il sistema informatico li ha immotivatamente espulsi dalle graduatorie. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti gli insegnanti in cattedra dal 1 settembre”. Chi può presentare la domanda e quando Come ricorda OrizzonteScuola.it, la domanda per l’attribuzione degli incarichi residui al 31 agosto e di quelli al 30 giugno 2023 potrà essere presentata da oggi ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) –: al via leper leanno scolastico/23. Da ieri gli uffici scolastici provinciali stanno infatti pubblicando lee daè possibile inoltrare ledi supplenza. A ricordarlo è la Gilda degli Insegnanti, denunciando tuttavia che “molti docenti non potranno partecipare perché il sistema informatico li ha immotivatamente espulsi dalle. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti gli insegnanti in cattedra dal 1 settembre”. Chi può presentare la domanda e quando Come ricorda Orizzonte.it, la domanda per l’attribuzione degli incarichi residui al 31 agosto e di quelli al 30 giugnopotrà essere presentata da...

