Puzzer | il leader dei no green pass si candida con Paragone

(Di martedì 2 agosto 2022) "Abbiamo provato in questi sei mesi anche a unire la politica del dissenso, abbiamo capito che non era possibile e abbiamo deciso di metterci la faccia di nuovo". Così Stefano, ildella protesta dei lavoratori portuali...

Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - TgLa7 : #ElezioniPolitiche2022: Stefano #Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei… - HuffPostItalia : Stefano Puzzer, leader dei No Green Pass triestini, si candida con Paragone - Paoblog : RT @Apndp: Siamo un paese di caciottari,peracottari e CialtronHeston Stefano #Puzzer leader della protesta #NoGreenPass giurò:”Posso firma… - globalistIT : -

Stefanoil portuale triestino, che di quella protesta è statonazionale, scenderà in politica con Italexit di Gianluigi Paragone, a lui vicino sin dalla protesta dello scorso inverno. ...Stefanono - vax No, dei fannulloni: licenziato perché non voleva lavorare(Adnkronos) – Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali poi divenuto leader dei No Green pass, si candida alle prossime elezioni del 25 settembre nelle liste di Italexit di Gianlui ...Dall’8 agosto a Freeport saranno in esposizione i materiali recuperati nelle perlustrazioni autorizzate di Allen Exploration tra 2019 e 2020. “La Circassienne au bain”, un tesoro perduto del Titanic.