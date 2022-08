Osasuna | Osasuna usa i soldi del CVC per firmare Moi Gmez

(Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-02 20:00:25 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! L’ha abbandonato la sua politica di non toccare idi CVC investendone parte nella firma di Moiun volto nuovo che non potrebbe essere l’ultimo nel caso in cui il club riesca a sedurre un altro calciatore da qui alla fine del mercato. Il club presieduto da Luis Sabalza è stato costretto a prendere la decisione di utilizzare i fondi CVC poter ingaggiare il loro ultimo giocatore con parte di questiper rafforzarsi contro i movimenti del resto dei club della Liga, che non stanno perdendo tempo a migliorare le proprie squadre. “Abbiamo ritenuto che nel caso di Moidovevamo farlo. Stiamo vedendo com’è il mercato ed è incredibile. Le squadre neopromosse hanno speso più di 25-30 milioni di euro in ...

ReginaldHiss : Venerdì 5 agosto partono anche Eredivisie, Bundesliga e Ligue 1. Venerdì 12 agosto tocca alla Liga, tutti con un so… - jayadi_udara : @SiaranBolaLive Osasuna Bologna Everton skip ga nonton - DIARIOPIRUETA : @Llavata1985 @josemnzonis93 @valenciacf Lato cerca del Osasuna - ajaxinthos : io e la mia ossessione (le ff osasuna) - fifutbol2021 : Amistosos Fulham 1-1 Villarreal Feyernood 1-2 Osasuna Manchester United 1-1 Rayo Marsella 0-2 Milan Fiorentina 1-2… -

Commenta per primo Moi Gomez lascia il Villarreal : l'attaccante passa all'Commenta per primo Manu Sanchez ha prolungato il suo contratto con l' Atletico Madrid fino al 2027. Il 21enne terzino sinistro trascorrerà la prossima stagione in prestito all'Segui live la partita di Liga Osasuna-Rayo Vallecano su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell'inc ...