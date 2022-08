Nove bomber per Allegri: super ingaggio a Mertens (Di martedì 2 agosto 2022) Così la 'Vecchia Signora' è tornata a guardare con interesse a Dries Mertens come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Il 'folletto' belga è senza squadra dopo l'addio al Napoli e il mancato rinnovo, ... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Così la 'Vecchia Signora' è tornata a guardare con interesse a Driescome scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Il 'folletto' belga è senza squadra dopo l'addio al Napoli e il mancato rinnovo, ...

gadmeischia : La decisione di Vincenzo Liccardi di ritornare in Serie D per abbracciare la causa del Matese, perdendo per la seco… - gadmeischia : La decisione di Vincenzo Liccardi di ritornare in Serie D per abbracciare la causa del Matese, perdendo per la seco… - sportli26181512 : Il giallo del saluto del Napoli, Mertens tace: cosa è successo: Nove anni di storia non avranno seguito: il club ie… -