"Non ho capito più nulla": la testimonianza choc sulla morte di Alessia e Giulia (Di martedì 2 agosto 2022) Il fischio di un treno che rompe il silenzio delle sette del mattino. E poi quei due tonfi, sordi. Uno dietro l'altro, in rapida successione, tanto che sembrano uno soltanto. Uno schianto. Tremendo. Le grida, i soccorsi, le ambulanze a sirene spiegate. Riccione, Romagna. La terra del mare, del sole, delle vacanze. Ieri, la città della tragedia. Di quella morte (anzi, di quelle morti: perché sono due e hanno anche un nome, si chiamano Alessia e Giulia Pisanu) assurde. Due ragazzine, due sorelle. Assieme non fanno neanche 35 anni: la prima ne ha quindici, l'altra ne deve compiere diciassette a settembre. Non sono neanche maggiorenni. In stazione. Non è molto affollata, aspettano sì e no altre due o tre persone: un po' per il caldo, un po' perché è presto, un po' perché è domenica. Però qualcuno c'è. C'è, per esempio, il gestore del bar ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Il fischio di un treno che rompe il silenzio delle sette del mattino. E poi quei due tonfi, sordi. Uno dietro l'altro, in rapida successione, tanto che sembrano uno soltanto. Uno schianto. Tremendo. Le grida, i soccorsi, le ambulanze a sirene spiegate. Riccione, Romagna. La terra del mare, del sole, delle vacanze. Ieri, la città della tragedia. Di quella(anzi, di quelle morti: perché sono due e hanno anche un nome, si chiamanoPisanu) assurde. Due ragazzine, due sorelle. Assieme non fanno neanche 35 anni: la prima ne ha quindici, l'altra ne deve compiere diciassette a settembre. Non sono neanche maggiorenni. In stazione. Non è molto affollata, aspettano sì e no altre due o tre persone: un po' per il caldo, un po' perché è presto, un po' perché è domenica. Però qualcuno c'è. C'è, per esempio, il gestore del bar ...

