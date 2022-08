(Di martedì 2 agosto 2022) “Credo che non sia accettabile nessuno sbarco ne’ nel porto dine’ di, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ci sono in previsione altri, ma chiariamo che non li”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, ventiquattro ore dopo la vicenda della nave Ocean Viking arrivata ieri acon a bordo 387di cui una cinquantina positivi al Covid. Il governatore campano aveva chiesto di sospendere lo sbarco e avviare controlli sanitari tenendo a bordo i, ma il suo appello non e’ stato raccolto dalle autorita’. Consiglia

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - repubblica : Migranti, De Luca: 'Non accetteremo sbarchi a Napoli e Salerno' - Agenzia_Ansa : Migranti, De Luca: 'Non accetteremo sbarchi a Napoli e Salerno'. Il presidente della Campania: 'Ieri una vicenda sg… - Noiconsalvini : 'COMICHE FINALI'. A SALERNO I MIGRANTI LIBERI DI IGNORARE OGNI STOP - LegaSalvini : 'COMICHE FINALI'. A SALERNO I MIGRANTI LIBERI DI IGNORARE OGNI STOP -

Approfondisci:, De: "Non accetteremo altri sbarchi, né nel porto di Napoli, né a Salerno" La regione è terza per numero di contagi (6.072), preceduta da Lombardia (8.860) e Veneto (8.'Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né in quello di Napoli'. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ritorna sullo sbarco didella Ocean Viking. Il governatore si è soffermato sulla questione nel punto stampa successivo alla presentazione del Piano Idrico della Campania. 'Vicenda ...Oltre al fatto di aver scelto il porto campano come pos per una nave che opera nel Mediterraneo centrale, vista la distanza dalla presunta area di salvataggio, ora è caos… Leggi ...Duro sfogo del presidente della Campania De Luca: “La vicenda di Salerno è stata sgradevole, nessuno ha ritenuto di avvertire le istituzioni ...