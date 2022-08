Maria De Filippi | il doloroso addio a una stella di Amici | tutto il cast è senza parole

trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - zazoomblog : Maria De Filippi mangia solo un tipo di caramelle: svelata la marca - #Maria #Filippi #mangia #caramelle: - Riflettente : @MassimoRdV @irombeach Visto che vi ho fatti incontrare? Meglio di Maria De Filippi ?? - RosXD20 : @comunqueconnic Lui è il primo e secondo Maria De Filippi - firesidebyarm : @mjmxnvsr_ pensa a costanzo e maria de filippi -

...ha una nuova rivale In base alle indiscrezioni raccolte dal portale Mondotv24.it pare che nel parterre femminile della prossima edizione del dating show prodotto e condotto daDe...La ragazza, in compenso, ha fatto breccia nei cuori del pubblico e della padrona di casa,Detanto che la vuole far tornare nel programma. Federica vive a Caserta e ha 28 anni e, ...Uomini e Donne potrebbe presto fare a meno di un suo volto noto, si tratta della dama più celebre del programma. Secondo alcune indiscrezioni l'addio è vicino: ecco perchè.