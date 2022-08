Marco Cannone: “La differenza tra ciclismo maschile e femminile? Mancano la parte organizzativa e le gare” (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova puntata di Sport2U – Speciale ciclismo, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Ospite della nostra Francesca Cazzaniga è l’ex pistard e attuale tecnico di Eurosport Marco Cannone. Temi della puntata, l’analisi sul Tour de France femminile con la vittoria di Annemiek Van Vleuten e una parentesi sul settore pista con in programma gli Europei a Monaco di Baviera dall’11 al 21 agosto. La doppietta giro-tour di Annemiek scrive la storia, era prevedibile? “Si sapeva che gli ultimi due giorni sarebbero stati determinanti. La sua capacità è stata tenere la calma per tutto il Tour. Un Tour molto bello, di cui si è sentita la mancanza per tanti anni. Si è dato il cambio con quello maschile, una sorta di passaggio di consegne che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova puntata di Sport2U – Speciale, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Ospite della nostra Francesca Cazzaniga è l’ex pistard e attuale tecnico di Eurosport. Temi della puntata, l’analisi sul Tour de Francecon la vittoria di Annemiek Van Vleuten e una parentesi sul settore pista con in programma gli Europei a Monaco di Baviera dall’11 al 21 agosto. La doppietta giro-tour di Annemiek scrive la storia, era prevedibile? “Si sapeva che gli ultimi due giorni sarebbero stati determinanti. La sua capacità è stata tenere la calma per tutto il Tour. Un Tour molto bello, di cui si è sentita la mancanza per tanti anni. Si è dato il cambio con quello, una sorta di passaggio di consegne che ha ...

DiTralle : @Marco_Sarra @EnricoLetta Qualche cannone in più prima di andare a lavorare all'estero. - marco_disaro : RT @rulajebreal: La Russia ha iniziato una guerra mondiale ibrida. Putin sta usando la corruzione/propaganda/ sbarchi dei migranti/ricatti/… - AlfyJedi : Voglio fare un plauso ad Andrea Campagna e a Marco Cannone per la telecronaca. Seguo ogni corsa (sia live che on de… - brotto_marco : @strange_days_82 è esattamente la logica dell'elite globalista, chi sta sotto è plebe/gregge/carne da cannone ...... - AnnalisaVolpin3 : Almeno tu nell'universo La donna cannone La cura La canzone di Marinella Anna e Marco -