Lucio Dalla, la mostra in arrivo a Roma al Museo dell'Ara Pacis (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il successo di visite nella sua Bologna, sta per arrivare a Roma al Museo dell'Ara Pacis la mostra Lucio Dalla – Anche se il tempo passa Arriva nella capitale l'affascinante viaggio nel mondo di Lucio Dalla, iconico e innovativo cantautore, immortale, prerogativa solo dei grandissimi artisti. Inevitabile celebrarlo nel decennale della sua scomparsa con la grande mostra-evento Lucio Dalla – Anche se il tempo passa dedicata al genio umano e musicale, che sarà realizzata a Roma, dal 22 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 al Museo dell'Ara Pacis. Un viaggio che parte dall'infanzia e ripercorre un percorso straordinario ...

