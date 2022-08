Lucca | spacciatore ferì tre carabinieri | arrestato - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Ferì tre carabinieri, arrestato pericoloso spacciatore a Lucca Toscana - venti4ore : Lucca, spacciatore ferì tre carabinieri arrestato Cronaca - Nazione_Lucca : Lucca, spacciatore ferì tre carabinieri: arrestato -

Carabinieri I carabinieri hanno arrestato un pericoloso35enne tunisino ritenuto responsabile di una collaudata attività di gestione di più piazze di spaccio di eroina e cocaina ae Pisa . Il malvivente aveva organizzato un market della ...... nel comune di Montecarlo (), e a suo tempo non esitò a ferire i carabinieri che lo avevano ... Dopo un breve periodo per riorganizzarsi loaveva ridato vita al proprio mercato della ...Nell'abitazione dove viveva con la compagna (a sua volta arrestata), sono stati trovati 40 grammi di cocaina e 11.000 euro in contanti ...I carabinieri hanno arrestato un pericoloso pusher 35enne tunisino ritenuto responsabile di una collaudata attività di gestione di più piazze di spaccio di eroina e cocaina a Lucca e Pisa. (ANSA) ...