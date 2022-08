LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Santiago Buitrago beffa la concorrenza sull’Alto del Castillo. Quinto un ottimo Vincenzo Nibali (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa ODIERNA 17:07 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta della prima tappa della Vuelta a Burgos 2022. Appuntamento a domani. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 17:05 LA TOP TEN DELLA PRIMA tappa 1- Santiago Buitrago (COL, Bahrain-Victorious) 2- Ruben Almeida (POR, EF Education-EasyPost) a 3 secondi 3- Theo Geoghegan Hart (GBR, INEOS Grenadiers) a 3 secondi 4- Jai Hindley (AUS, Bora-Hansgrohe) a 3 secondi5- Vincenzo Nibali (ITA, Astana Qazaqstan Team) a 5 secondi 6- Wilco Kelderman (NED, Bora-Hansgrohe) a 6 secondi 7- Ivan ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAODIERNA 17:07 Termina qui la nostrascritta della primadella. Appuntamento a domani. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 17:05 LA TOP TEN DELLA PRIMA1-(COL, Bahrain-Victorious) 2- Ruben Almeida (POR, EF Education-EasyPost) a 3 secondi 3- Theo Geoghegan Hart (GBR, INEOS Grenadiers) a 3 secondi 4- Jai Hindley (AUS, Bora-Hansgrohe) a 3 secondi5-(ITA, Astana Qazaqstan Team) a 5 secondi 6- Wilco Kelderman (NED, Bora-Hansgrohe) a 6 secondi 7- Ivan ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 5 km dal traguardo - #Vuelta #Burgos #tappa… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio dei battistrada inferiore al minuto a 35 km dal tragu… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga esame per Nibali e Landa - #Vuelta… - VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -