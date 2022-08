“Johnny Depp soffre di disfunzione erettile”: la rivelazione nei documenti desecretati del processo contro Amber Heard (Di martedì 2 agosto 2022) Chi pensava che la saga del processo show tra Johnny Depp e Amber Heard fosse un capitolo chiuso, aveva sbagliato tutto. A poche settimane dalla fine dello scontro giudiziario che ha visto trionfare l’attore, sono stati infatti desecretati decine di documenti considerati inammissibili dal Tribunale della Virginia, circa seimila pagine piene di dettagli secondari giudicati inutili della Corte ma che in poche ore sono finiti on line e dati in pasto ai tabloid e ai social. E da questi emergono notizie fino ad ora inedite sui due attori, che tratteggiano ancora una volta il clima tossico nel quale era avvolto il loro rapporto e la battaglia a colpi bassi condotta dai loro avvocati. Johnny Depp SOFFRIREBBE DI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Chi pensava che la saga delshow trafosse un capitolo chiuso, aveva sbagliato tutto. A poche settimane dalla fine dello sgiudiziario che ha visto trionfare l’attore, sono stati infattidecine diconsiderati inammissibili dal Tribunale della Virginia, circa seimila pagine piene di dettagli secondari giudicati inutili della Corte ma che in poche ore sono finiti on line e dati in pasto ai tabloid e ai social. E da questi emergono notizie fino ad ora inedite sui due attori, che tratteggiano ancora una volta il clima tossico nel quale era avvolto il loro rapporto e la battaglia a colpi bassi condotta dai loro avvocati.SOFFRIREBBE DI ...

