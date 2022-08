Gazzetta: Pogba fermo 5 settimane, rientrerà verso il 10 settembre (se tutto va bene) (Di martedì 2 agosto 2022) Paul Pogba ha scelto la terapia conservativa. Non si opererà al menisco. Teme di perdere il Mondiale. Starà così fermo cinque settimane, rientrerà verso il 10 settembre (se tutto va bene). Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Pogba salterà almeno le prime sei giornate di campionato. Poi si vedrà l’evoluzione delle sue condizioni. Paul #Pogba dopo gli ultimi consulti specialistici ha deciso di non operarsi: sarà out 40 giorni e si procederà con terapie conservative. Dietro la scelta di non operarsi (sarebbe rimasto out 5 mesi) la volontà di non perdere il Mondiale. #Juventus — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Paulha scelto la terapia conservativa. Non si opererà al menisco. Teme di perdere il Mondiale. Starà cosìcinqueil 10(seva). Lo scrive Ladello Sport.salterà almeno le prime sei giornate di campionato. Poi si vedrà l’evoluzione delle sue condizioni. Paul #dopo gli ultimi consulti specialistici ha deciso di non operarsi: sarà out 40 giorni e si procederà con terapie conservative. Dietro la scelta di non operarsi (sarebbe rimasto out 5 mesi) la volontà di non perdere il Mondiale. #Juventus — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2022 L'articolo ilNapolista.

GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - GiovaAlbanese : Oggi #Pogba dal professor Bertrand Sonnery-Cottet per capire se l'infortunio al menisco è risolvibile senza uno sto… - Gazzetta_it : La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 - GabryOnc : RT @GiovaAlbanese: #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavoro di… - Whis_10 : RT @GiovaAlbanese: #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavoro di… -