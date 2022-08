Ex - rugbista morto in hotel a Firenze, parla la compagna: "Quella notte mi ha aggredito e violentato" (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo tre interventi chirurgici, la donna è riuscita a dare la sua versione. Il racconto sarebbe coerente con le sue ferite e i segni sul corpo di lui: 'Un'aggressione brutale e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo tre interventi chirurgici, la donna è riuscita a dare la sua versione. Il racconto sarebbe coerente con le sue ferite e i segni sul corpo di lui: 'Un'aggressione brutale e ...

